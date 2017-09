El listillo de Dani Mateo se lleva un escarnio de órdago por incendiar aún más con su torpeza la situación política en Cataluña

Dani Mateo ha pasado de humorista en 'El Intermedio' a gañán en Twitter.

El de laSexta aprovechó su perfil en Twitter para echar más gasolina al fuego independentista que amenaza con provocar una fractura en la sociedad catalana a la que están contribuyendo y mucho personajes públicos como el susodicho--Dani Mateo da la nota con un salvaje ataque a Bertín Osborne--.

Mateo 'compró el discurso de odio de un secesionista convencido como Pere Forcada, un usuario de Twitter -baste con ver su TimeLine para comprobar sus ideales políticos- que quiso atacar al españolismo adjuntando este 11 de septiembre de 2017, día de la Diada, un vídeo donde se ve a varios ultras increpando e intentando agredir a Artur Mas--El Gran Wyoming y Dani Mateo, ante el juez por su patoso 'gag' sobre Franco--:

Primeras imágenes de la violencia que se vive en Cataluña, que se difunda

Dijo el facineroso. Muchos usuarios le hicieron ver que el vídeo era antiguo y que pertenecían al pasado mes de marzo, cuando el ex presidente de la Genaralitat acudió a Madrid a declarar--Tenso rifirrafe entre Dani Mateo y Cayetano Martínez de Irujo a cuenta del humor macabro sobre Franco--.

Éste es el problema. Identificar España con estos anormales. Flaco favor le hacen a su patria querida. https://t.co/ss297kdt8M — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 11 de septiembre de 2017

"Este es problema. Identificar España con estos anormales. Flaco favor le hacen a su patria querida", comentó Mateo mientras compartía el citado vídeo.

Losantos señala a los ídolos de la Diada: un terrorista y un comunista

Y claro, como no aclaró nada más y en Twitter se tiene el gatillo muy rápido y el espacio para las explicaciones es muy corto -algo que debería haberse pensado antes de compartir bobadas- a la mano derecha de Wyoming le masacraron literalmente.

Que noooooooo... Que el twit era irónico! — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 11 de septiembre de 2017

Era un chiste. — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 11 de septiembre de 2017

Ante tal escarnio, y viendo que quizás su 'broma' -si es que se puede identificar como tal- no se había entendido, Dani Mateo intentó defenderse, sin caer en la cuenta que el 'daño' ya estaba hecho, la gente, cada vez más, indignada, y los nervios, en una Diada como la de este 11S, a flor de piel. Torpeza sin límites, la suya

Que nooooo....que el twit era irónico! Era un chiste

Fueron los primeros intentos de defensa de Mateo, al que, como el chaparrón iba 'in crescendo', no le quedó más remedio que huir y no intentar dialogar más.

Bueno, no da lo mismo.A mí esos fascistas no me representan, pero tal y como están las cosas no me parece bien utilizar imágenes anteriores. — Mati (@Mati_YG) 11 de septiembre de 2017

NO son de ahora. Punto. Y se ha puesto ese tweet pidiendo que se difunda, para explicar quién ha empezado la violencia. Todo vale??? — Mati (@Mati_YG) 11 de septiembre de 2017

Esta gente da asco, pero los utilizáis vídeos antiguos para avivar el odio, también. — Mcnulty (@mcnulty27) 11 de septiembre de 2017