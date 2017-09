Jordi Hurtado confiesa el 'secreto' de su eterna juventud

No es difícil para Hurtado encajar estas bromas. Aunque en su programa ya se intuye gran sentido del humor, el perfil de showman del presentador es todavía desconocido para mucho. ¿Alguien se imagina a Jordi Hurtado imitando a Boris Izaguirre o el señor Barragán? Ocurrió en un encuentro con los medios, según recoge David Sanz en Ecoteuve.--Jordi Hurtado revela el 'secreto' de su juventud y la oferta que rechazó para dejar TVE: "No me la quise jugar"--.

¿Vio peligrar Saber y ganar?

Sí, sí, es que me lo decían, igual que decían que no podían mantener Clan ni Teledeporte. Teledeporte estuvo a punto de desaparecer y los deportes iban a volver a La 2. Por favor, ¡los deportes que sigan en Teledeporte y que no se muevan!

¿Le hacen gracia las bromas sobre cómo pasa el tiempo por usted o su inmortalidad?

Sí, porque ahora esto ya ha tenido un retorno positivo, la gente te ve con admiración, te lo dicen con cariño.

¿En algún momento le han molestado esas bromas?

Hombre, en el inicio había un pelín de mal rollo porque jugaban con la vida. Al principio había mala leche, porque decían que yo ya no estaba, que lo había dejado todo grabado... –mi madre era mayor y se llevaba sustos; mis hijas estaban en la universidad y le llegaban unos memes que no hacían gracia-, yo sufría por mi entorno.

Pero con el tiempo, ha cambiado y cuando sale un meme nuevo, ves que son súper ingeniosos. Salió lo de Nescafé, que se había arruinado porque yo había ganado el sueldo para toda la vida, y me pareció cojonudo, ¡es la hostia, está muy bien!

¿Y cuál es tu secreto? Porque es realmente cierto que acabas de cumplir en junio los 60 años y apenas ha cambiado.

Es genética. Mi madre tiene 95 años –toquemos madera- y está muy bien. Es la genética, el metabolismo y el chocolate negro, que es uno de los secretos, va muy bien porque tiene antioxidantes. Y caminar, moverse...

Aunque parece que no cambies por fuera, ¿en qué ha cambiado por dentro en estos veinte años?

Hombre, en la seguridad, la tranquilidad que te da el saber que tienes trabajo todos los días. Esto es muy importante para un profesional en un medio en el que muchas veces hay condiciones precarias, estás en proyectos que no tienen continuidad, estás pendiente del teléfono, pendiente de que te llamen, de que salga algo que funcione pero cuando tienes esta continuidad, tienes esta relación con el espectador, que ama el programa y te conoce de esta forma tan positiva, yo salgo de vacaciones como este verano y todos los españoles donde estás te piden fotografías de una forma muy educada y maja, la gente te alcanza con mucho cariño y eso no te molesta porque ves que hay una relación muy buena.

Dedicarse a Saber y ganar le habrá hecho perder otros proyectos. ¿Alguna vez ha valorado que el hecho de estar tanto tiempo aquí no te haya dejado presentar otras cosas, por ejemplo OT?

No, no. La verdad es que no me veo presentando esos formatos. No es lo que pierdes, sino lo que ganas. Yo he ganado todo lo que decía: seguridad profesional, la falta de incertidumbre...