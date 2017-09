Adiós la agonía de Lidia Torrent y Matías Roure por el huracán Irma: "Hemos matado la impotencia con abrazos"

Lidia ha escrito un extenso post en el que cuenta la dureza de los últimos días y los problemas que se han encontrado para salir del país. "El teléfono de emergencia de la Embajada Española sólo me cantaba números de la aerolínea para que me pusiera en contacto con ellos. Aquí en Cuba 1 hora de wifi cuesta 1.50€. Y las llamadas te las cobran por minuto. Teníamos muy poco efectivo y como el sistema eléctrico no funcionaba no podíamos utilizar las tarjetas de crédito".

Hemos cruzado con personas maravillosas que nos han ayudado tanto como han podido y con otras personas y situaciones desagradables en las que han intentado aprovecharse de la necesidad por la que estabas pasando,

explica la camarera del programa de Cuatro, según recoge Ecoteuve.

Lidia Torrent ha tenido palabras de cariño para su chico, con quien aparece en una entrañable foto besándose.