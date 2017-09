Recital de 'zascas' de García Ferreras para bajarle la chulería al bufón de Rufián

Gabriel Rufián va a tener que comprarse un circo para el solito.

No le basta con hacer el cuñadismo en Twitter, reconocer además que le va la marcha cuando le ponen de vuelta y media en la red social del estornino. Tampoco terminan de satisfacerle por entero el numerito semanal en el Congreso de los Diputados, el último, el 13 de septiembre de 2017, sacando una impresora de debajo del escaño.

Y cuando tiene más de 15 minutazos de entrevista en una de los programas de debate político más seguidos de la televisión, 'Al Rojo Vivo' (laSexta), lo único que se le ocurre a Rufián es tensar la cuerda con el presentador, con Antonio García Ferreras, y responder como si estuviese en la barra de un bar rodeado de sus colegas.

La cosa ya pintaba mal casi desde el arranque de la entrevista. La primera patada de Rufián era esta:

Ferreras no dejaba pasar por alto la acusación:

Aquí llamadas, le puedo garantizar, se reciben pocas. Aceptar lo inaceptable, le digo yo, no forma parte de nuestro código de comportamiento periodístico. Pero es que fíjese, en esta mesas las posiciones son heterodoxas. Ya me gustaría a mí que en todas las televisiones hubiese estas posturas heterodoxas, en las televisiones de Cataluña y de España.

El de ERC se daba por aludido:

El de 'Al Rojo Vivo' le replicaba:

Más adelante, cuando Ferreras le ponía declaraciones como la del lehendakari Urkullu declarando que no le veía futuro a la consulta catalana del 1 de octubre de 2017, el político de ERC poco menos que se cachondeaba:

Me ha convencido, tiene razón, no lo hagamos, lo dice Urkullu, ja ja ja, no lo sé, es que cada quien opina lo que quiera. No sé qué es lo que quiere exactamente que le diga. ¿Qué me rindo porque lo dice Urkullu? ¿Por qué Urkullu es bien y Beiras mal?