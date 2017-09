Gemma Nierga deja salir con Buenafuente su desgarro con la SER: "No la pongo nunca, no me apetece oírla"

La invitada de la noche de 13 de septiembre de 2017 en Late Motiv de #0 fue Gemma Nierga, la periodista a la que la Cadena SER no renovó de forma sorprendente después de 30 años en la emisora. La SER cierra el micro a Gemma Nierga después de tres décadas: no renueva su contrato

Era la primera vez desde el final de la temporada pasada en que la afamada locutora se ponía frente a algún entrevistador en un espacio mediático y, sobre todo, frente a las preguntas sobre su trabajo finiquitado de forma abrupta. Y no dudó Nierga:

Escucho la radio en general. La SER no. La SER me quedan sesiones de psiquiatra... Es un duelo, es un desgarro enorme y yo no escucho la SER, es que no puedo. Ni lo he intentado, no es que la ponga y a la primera lágrima... Es que no la pongo. No me apetece oírla. Porque escucharé la voz de mis compañeros a los que quiero tanto y me entrará mucha pena.

En el momento en el que la radio te dicen que no te quieren es cuando más cariño he notado de amigos, compañeros y de los oyentes del programa...