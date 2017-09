Marhuenda se lanza al cuello de Barriocanal: "Me han echado de 13TV y no me han gustado las formas"

Se venía venir. Federico Jiménez Losantos les tiene muchas ganas a los obispos de la COPE y a Fernando Giménez Barriocanal.

Por ese motivo, aprovechando que Francisco Marhuenda asistía a la tertulia de 'Es a Mañana' de esRadio, no ha dejado pasar la oportunidad de preguntarle sobre su despido de 13TV (pronunciése ahora TRECE).

Marhuenda entró encantado al trapo y se lanzó al cuello de consejero delegado de la COPE:

"Me han echado y no me han gustado las formas. Me enteré por María Claver [ex dircom de Margallo en Exteriores y hoy tertuliana de la cuota Moncloa en televisiones sorayescas] y me da pena que mi amigo Barriocanal haya tomado esa decisión..."