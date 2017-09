De Prada se mete en un jardín: la única y polémica defensa del concejal socialista 'follador'

Zebenzuí González es el hombre más 'lapidado' en la plaza pública este 15 de septiembre de 2017 por habérsele ocurrido poner una patochada machista y encima equivocarse de chat de WhatsApp. Un concejal del PSOE en Canarias tiene claras sus prioridades como edil: "Yo a follar con las empleadas que enchufo en el ayuntamiento".

El concejal socialista de La Laguna (Tenerife) lleva desde que esto se hiciera público recibiendo palos mediáticos y políticos desde todos lados, incluso el PSOE le ha suspendido la militancia, pero él se aferra a su cargo público. Ónega pulveriza al "residuo bochornoso y puto" concejal de La Laguna por sus groserías machistas.

Y aunque prácticamente todos son críticas e insultos, sorprendentemente un defensor ha emergido con fuerza en las últimas horas desde 'Espejo Público' de Antena3. Se trata del periodista Juan Manuel de Prada, siempre controvertido, que se mete en un buen jardín por poner justicia de por medio en lo que considera un comentario privado de este individuo:

Yo no sé si este señor es un bellaco, pero incluso los bellacos tienen una intimidad, y las cosas que la gente dice en la intimidad como todos sabéis son distintas a las que dice públicamente. Y si negamos esto somos unos hipócritas redomados y vergonzosos.



Habrá que determinar si este señor esto lo estaba haciendo privado o WhatsApp es público, pero no sé si lo es o no. Este señor la mejor manera de defenderse es decir que ha obrado mal y hacer públicas todas las conversaciones de WhatsApp de ese grupo, y que se le aplique la misma severidad a todos los comentarios que haya.