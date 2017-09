La periodista Teresa Viejo desvela su excitante experiencia sexual con las bolas chinas

Si hace días Sonia Ferrer hablaba de orgasmos, y esta misma semana nos explicaba su experiencia en los sex shops, este 15 de septiembre de 2017, en el programa que presenta Inés Ballester, la periodista Teresa Viejo ha desvelado entre otras cuestiones relacionadas con el sexo, cómo fue una reunión con amigas en la que se regalaron bolas chinas.

Lo más cachondo no ha sido eso, sino cuando ha detallado lo que le pasó al día siguiente de probarlas, cuando se llamaron para intercambiar sus experiencias y sensaciones.

Inés Ballester, en una parte de su programa dedicada a hablar de sexo, planteó este jueves a sus colaboradoras, Rosa Villacastín, Sonia Ferrer, Teresa Viejo e Isabel San Sebastián, el debate sobre si los hombres tenían más complejos en esta cuestión.

En el espacio dijeron que los expertos aseguran que falta comunicación a la hora de hablar de sexo y que eso puede acarrear consecuencias.

Afirmaron que nuestros impulsos naturales quedan atrapados y que eso puede generar tensión.

"No se habla de lo que es la sexualidad", dice María, una sexóloga que intervino en el espacio de La 1.

El programa sostiene que las mujeres hablan más entre amigas y que no tienen pudor en cuanto a resolver dudas. Sobre este tema insistía Elena Ochoa en los 90.

En Hablemos de sexo, el programa de Chicho Ibáñez Serrador que la lanzó a la fama la hoy mujer del arquitecto Norman Foster, Lady Ochoa decía:

El otro día, en debate de TVE, donde el tema se está convirtiendo en habitual, hablaron del libro de Teresa Viejo, donde la ex directora de Interviú, de 54 años, habla mucho de sexo.

"¿Qué reacción has encontrado entre los hombres, compañeros o amigos?", le preguntaba Ballester a la periodista, presente en el plató:

"Estoy un poco como alucinada. Es curioso que cuando tú lees un libro o relato erótico escrito por un hombre, las mujeres no le miramos hombre diciendo: esto lo haces tú con tu pareja o con tus amantes. Pero ahora me encuentro que incluso amigos que me conocen de toda la vida han leído el libro y me miran y me dicen: 'joer, lo que haces tú', y dices: 'ostrás, pero cómo podéis decirme eso".