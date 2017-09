Paula Echevarría se reconcilia con …

La actriz ha estado ligada en los últimos años a Atresmedia y la productora Bambú. Su último trabajo es Velevet Colección, donde aparecerá en los dos primeros capítulos. El spin off de la famosa serie llega el 29 de septiembre a Movistar+.

Hace meses, estuvo a punto de fichar por TVE, también de la mano de Bambú, aunque el acuerdo no llegó a materializarse. "Ahora estoy dejándome querer", afirmó hace unos días en el FesTVal, según recoge Ecoteuve y otros medios.

Echevarría desarrollará a partir de ahora proyectos para Mediaset, grupo en el que dio sus primeros pasos (El Comisario), pero con el que ha mantenido una relación distante en los últimos tiempos.

Así fue, especialmente, con Cazamariposas. El espacio de Divinity bromeó con la actriz a quien llamó 'Copy Paula' porque aseguraba que imitaba en Instagram los estilismos de otras influencers. Esto no gustó a la actriz, que llegó a cargar contra Mediaset.

"No lo he visto porque mi religión me prohíbe ver ese tipo de programas", dijo. "Ese grupo de cadenas me repatea bastante, en mi casa somos más de Antena 3", aseguró.

Con motivo de la fiesta por su 40 cumpleaños, Echevarría lanzó la primera pista sobre su acercamiento a Mediaset. Colgó en Instagram la imagen de un ramo de flores que le había enviado este grupo. También mostró los detalles que había recibido de Atresmedia y Bambú.