Antonio Burgos: "Cada telediario nos llena la salita de delincuentes separatistas"

En estos mal llamados días, aciagos para el futuro de España, me acuerdo bastante de aquella tía que tenía don José María Pemán y cuya historia contó en una Tercera de ABC, espléndida como todas las suyas, cuando la televisión llegó a Andalucía.

Contaba Pemán que su tía se resistía a comprarse un aparato de televisión, como hacía todo el que tenía posibles, para pasar las noches con Perry Mason o con Franz Johan (Alfonso Rojo: "El germen del mal es el deleznable material humano que medra en España").

Y cuando preguntaron a la buena señora por su resistencia a comprarse el televisor, justificó su negativa diciendo:

-¿Pero cómo me voy a comprar yo ese aparato? ¿Para que se me llene la salita de gente a la que no conozco de nada?