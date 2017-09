Corre el bulo de que a Pablo Motos le dan el Premios Nacional de Cultura y Twitter se desternilla

Arden desde hace horas las redes sociales contra la figura de Pablo Motos al que critican por ganar un premio que no ha ganado y que ni siquiera existe.

Esta es la verdad de un caso polémico que se ha destapado en los altavoces del siglo XXI y que se ha escampado como un bulo sin que muchos de los usuarios que han compartido la información hayan reparado en la veracidad de la información.

Y es que no, rotundamente no, Pablo Motos no ha sido galardonado con el Premio Nacional de Cultura.

Sí que es cierto que el presentador recibió el pasado 14 de septiembre de 2017- sorprende que ya hayan pasado tres días y que la polémica se desate tan tarde- una distinción de manos de los Reyes y que concede el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Fue en la catedral de Cuenca, pero lo que realmente recibió el comunicador fue el galardón que su programa, El Hormiguero, obtuvo y que no es otro que el Premio Nacional de Televisión del pasado año.

Pablo Motos es Premio Nacional de Cultura. Para que luego no creáis en los milagros. — Dios (@diostuitero) 17 de septiembre de 2017

De hecho, el programa solo era uno de los galardonados dentro de unos Premios Nacionales de Cultura que se dividen en varias categorías.

Además del campo televisivo, el ministerio también premió a Concha Velasco (Premio Nacional de Teatro), la bailarina Sol Picó (Premio Nacional de Danza) o el ganadero de toros de lidia, Victorio Martín, quien obtuvo el Premio Nacional de Tauromaquia.

Que Pablo Motos se lleve un Premio Nacional de Cultura me parece el mejor resumen de cómo está el panorama en este país — Mientrasleo (@MientrasleoS) 16 de septiembre de 2017

La mala interpretación que se ha hecho en las redes sociales sobre la distribución de estos premios ha provocado un polvorín que parece no tener cese por ahora y que pone a Motos en el centro de la diana.

Aunque sí que es cierto que hay voces que tratan de alertar del error de muchas de las lecturas, han sido miles los comentarios en Twitter que critican al comunicador por algo de lo que no tenía culpa alguna.

-Titular: Pablo Motos, Premio Nacional de Cultura 2017

- Yo: Bueno, pues molt bé, pues adiós#VayaTela pic.twitter.com/95FlR4Spj3 — LauMD (@LauraPalmer26) 17 de septiembre de 2017

Otra cosa es que se considere que el programa del valenciano no merezca la distinción televisiva, pero ese no ha sido en ningún momento el objeto del debate.

Entras en Twitter, y lees que a Pablo Motos le han dado el premio nacional de cultura. pic.twitter.com/pIMlewlAn2 — Hebah (@Hevbah) 17 de septiembre de 2017

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte concede desde hace años el Premio Nacional de Televisión que tiene una dotación económica de 30.000 euros. De hecho, el pasado mes de abril ya fue designado el que será sucesor del programa de Motos: Matías Prats.

Aquí podemos ver a Pablo Motos en su afán de culturizar a nuestros esforzados adolescentes pic.twitter.com/TnBK5F5NBN — Omertá (@pucherazo1) 17 de septiembre de 2017

Aviso para navegantes para aquellos a los que no guste el estilo del mediático presentador de informativos y que no vayan a caer en la misma trampa que con Pablo Motos. Como diría el propio Prats en uno de sus habituales chistes, a más de uno le han colado una moto en Twitter. Rectificar es de sabios.

'El Hormiguero': Sergio Ramos protagonista absoluto en la entrevista de Pablo Motos a Pilar Rubio y Manolo Lama