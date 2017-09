Marhuenda estalla ante Javier Sardá por sus tesis sobre el 1-O: "Tú no tienes ni puñetera idea"

Cataluña volvió a ser el tema estrella la noche del 16 de septiembre de 2017 en 'laSexta Noche'. La tertulia política del segundo canal de Atresmedia analizó en profundidad, a dos semanas vista para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, cómo están ahora mismo las posiciones entre el organizador, la Generalitat, y quien está bregando para desmontar y meter en vereda judicial a los independentistas, es decir el Gobierno con todo el aparato judicial.

Francisco Marhuenda, director de La Razón, estalló de lo lindo ante los argumentos alocados y disparatados que soltaba la bancada progre de 'laSexta Noche' y que la conformaban Angélica Rubio, Jesús Maraña y, principalmente, Javier Sardá, que se llevó la mayor ración de palos por aseverar que el 1 de octubre de 2017 se vivirá la declaración de independencia de Cataluña y que el Estado, por mucho que haya dicho que no habrá urnas, tendrá que ver como estas sí se colocan.

Para Sardá, el Gobierno de España no ha sabido gestionar adecuadamente el conflicto y así era su valoración:

Se ha hecho muy mal.

Marhuenda, rápidamente, saltó a la yugular del tertuliano:

Se hará todo lo que se tenga que hacer y yo creo que Rajoy lo dijo muy claro, nos obligarán a hacer todo lo que no queremos hacer. Pero no pasa nada, yo sé que este es un país de listos, todo el mundo lo hubiera resuelto maravillosamente bien, la Brigada Aranzadi. Yo no sé para qué hay que hacer una carrera y unas oposiciones para abogado del Estado si uno con mirar la Wikipedia ya sabes cómo hay que resolver esto. El Gobierno tiene muy claro cómo resolver esto.

Sardá, en su tono irónico, le interrumpía:

Pareces del Gobierno.

El director de La Razón, que con este tema de la consulta ilegal catalana no está para bromas, le dio un buen rapapolvo:

¿Quién lo ha hecho muy mal, Javier? No tienes ni puñetera idea, no tienes ni puñetera idea de nada. Vienes aquí y hablas de todo con una osadía. De Derecho no tienes ni puñetera idea. Gente que no tiene ni puñetera idea de Derecho y al final esto se tiene que acabar dentro del Estado de Derecho. Los que tienen esta idea peregrina de que hablando se entiende la gente queda muy bonito, pero luego hay que hacerlo, convertirlo en normas y luego esas normas explicárselas al resto de España.

Y detallaba Marhuenda: