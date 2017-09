Inda escamotea al separatista Cintora: "Si no quieres que se aplique la ley a los independentistas, yo iré a tu casa a robarte y que tampoco se aplique"

El reto separatista del 1-O se acerca a su recta final -los independentistas se creen incluso que están en campaña por el sí- y el termómetro aumenta también su temperatura en las tertulias televisivas, como reflejaron a la perfección los periodistas Eduardo Inda y Jesús Cintora.

El expresentador de Cuatro y máximo representante del sector podemita a nivel mediático, Cintora, está también del lado del derecho a decidir, lo que pasa es que trata de defenderlo en una televisión estatal y con Eduardo Inda en frente, de modo que se monta bronca de la buena.

Este 18 de septiembre de 2017 en 'El Programa de Ana Rosa' la chispa que prendió al mecha fue el acto en pro del referéndum celebrado el fin de semana en Madrid que finalmente tuvo que realizarse en el Teatro de Lavapiés dada la prohibición del juez de celebrarlo en un local público -que había cedido gustosamente el gobierno de Ahora Madrid-.

Inda: Hacer apología de un delito es un delito.

Cintora: Me parece una barbaridad comparar a los neonazis con la gente que tiene un sentimiento independentista en Cataluña. Y te diré otra más, en una ciudad como Madrid se hacen concentraciones fascistas y se permiten, y me parece una patochada prohibir que la gente se reúna para hablar del derecho a decidir.

Ana Rosa: Vamos a dejar una cosa clara, no se ha prohibido hacer el acto, se ha prohibido hacerlo en un local público.

Cintora: ¡Hacer eso es una máquina de crear independentistas! El PP se ha hecho experto en eso.

Inda: Si la ley no se aplica para no enojar a los delincuentes, pues que la ley no se aplique en todos los casos, y yo iré a tu casa y robaré, me llevaré la tele, las joyas y la caja fuerte.