Girauta coge por la solapa al felón de ERC: "Habéis convertido a Otegi en el símbolo de la Diada, a un terrorista"

El zasca se debió de oir hasta en Cornellá de Llobregat, localidad natal del felón de ERC.

Juan Carlos Girauta puso en su sitio a Joan Tardá, que apareció en el debate de 'El Objetivo' (con la ausencia del portavoz popular Rafael Hernando) con el brazo en cabestrillo tras romperse el húmero durante el fin de semana.

Desde el principio, el independentista intentó enmerdar el debate montado por laSexta y en un momento determinado buscó ensuciar la imagen de líderes ausentes como Miquel Iceta (PSC), García Albiol (PP) e Inés Arrimadas (C´s) por su imagen en el Constitucional

Tardá: ¿y que pasa con Iceta, Albiol y Arrimadas en el Constitucional poniendo recursos a todo Dios?

Girauta: ¿y vuestras fotografías con Otegi, Tardá?

Tradá: Ehhh, Girautaaa

Girauta: No hablemos de fotografías que habéis convertido a un terrorista en el emblema y en el símbolo del 11S. Me da vergüenza como catalán lo que habéis hecho.

Esa no es mi Diada, porque la habéis convertido en la Diada del sí, no queréis que sea la Diada de media Cataluña. No contamos ni para el presidente ni para el Parlamento

Pastor: ¿Quieres contestar?

Tardá: Mal te veo 'Llirauta' en tus argumentos si utilizáis a Otegi...

Girauta: Lo habéis usado vosotros. Al terrorista lo usáis vosotros

Tardá: Yo prefiero la ilusión y la sonrisa

Girauta: Pero Otegi no me hace ilusión