Griso y Castillón fulminan al impertinente alcalde socialista que pondrá urnas y votará sí

Xavier Gràcia es el alcalde de Gratallops (Tarragona), y a pesar de ser del Partido Socialista Catalán, él se declara abiertamente a favor del referéndum y confiesa que su voto será un sí a la independencia.

Su principal y vergonzante argumento en la mañana de 18 de septiembre de 2017 en 'Espejo Público' fue "no tiene lógica". A cualquier pregunta que no sabía cómo responder, lo hacía con un "no tiene lógica":

"No tiene lógica lo de 'alcaldes rebeldes'", "mucha lógica no tiene que quieran llevar a declarar a más de 700 alcaldes". Y así todo.

Tuvieron que ser Susanna Griso y Albert Castillón, los presentadores del espacio, los que fulminaran al alcalde socialista del partido que dirige en Cataluña Mikel Iceta, y terminar de una vez con una entrevista que estaba siendo lamentable:

Albert Castillón: Ustedes son 237 habitantes, de modo que es fácil hablar para saber lo que quieren, pero usted se salta la ley para poner las urnas. ¿Entiende también que cualquiera de ellos pueda también saltarse su ley?

Xavier Gràcia: ¿Pero qué ley? Es que es la parte que no entienden. Si un 80% de la población está a favor de una cosa, usted la ley... ¿Hasta qué punto?

Susanna Griso: O sea si el 80% de sus habitantes deciden que no quieren pagar impuestos, entiendo que usted les escuchará y les eximirá de pagar el IBI por ejemplo...

Xavier Gràcia: Es que son cosas diferentes. Mucha lógica no tiene.

Susanna Griso: Pues si la mayoría siempre decide, y no hace falta que esa mayoría pase por unas elecciones o unas urnas... Pues que decidan pero para todo. ¡Yo tampoco quiero pagar a Hacienda!

El dantesco espectáculo dialéctico del alcalde independentista del PSC.