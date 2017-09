‘The Big Bang Theory’: La inesperada compañía de Sheldon en los Premios Emmy 2017

Jim Parsosn, quien interpreta a Sheldon Cooper en The Big Ban Theory, estuvo acompañado por su otro yo: el pequeño estrella de la precuela de la serie ‘Young Sheldon'. El dúo presentó el Emmy a los ganadores Aziz Ansari y Lena Waithe de "Master of None".

Iain también tuvo un gran papel en un programa nominado al Emmy. Él hizo del hijo de Shailene Woodley en las ‘Pequeñas mentiras grandes', que recogieron el premio para la serie limitada excepcional. Sin duda, el encuentro de ambos personajes ha sido muy comentado en las redes sociales, según recoge La República.