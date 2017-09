Toni Cantó deja en evidencia al rastas de Podemos por intentar rapiñar votos en pleno conflicto con Cataluña en ebullición

Con el referéndum ilegal del 1-O a la vuelta de la esquina, las tertulias televisivas adquieren el mismo nivel de radicalidad y más cuando aparece un podemita entre los tertulianos, porque tratan de aprovechar la coyuntura para rascar votos basándose en la ambigüedad y las incoherencias.

Y con eso cumplió a la perfección el diputado de Podemos en el Congreso, Alberto Rodríguez, pero lamentablemente para él no contaba con que el también diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, le metería un repaso de órdago en cuando empezó a hablar:

Me parece una broma absoluta, no puedes decir eso y has de decir claramente si tú te decides a apoyar la legalidad o no. Hablas de un referéndum con garantías que no es lo que está sucediendo en Cataluña. Me parece vergonzoso que por pescar votos estéis haciendo esto en un partido que se dice patriota y de Estado.