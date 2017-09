El macho alfa podemita se pasa de gallito guiñándole el ojo a la periodista, que le mete un rapapolvo de órdago

¿En qué mesa están escondidas las feministas de Podemos para recriminarle a su líder haberse sobrepasado en gestitos con la periodista Pilar Gómez?

Porque lo que ocurrió este 19 de septiembre de 2017 en pleno debate televisivo en 'Al Rojo Vivo' de laSexta fue de lo más bizarro; cuando al terminar un careo con la periodista Pilar Gómez, Iglesias finiquita guiñándole un ojo, en un gesto casi imperceptible, como si del mejor macho ibérico se tratara.

Pablo Iglesias, el adalid de la lucha contra el machismo con sus podemitas enfervorizadas por igualarlo todo y toda, guiñándole el ojo a una periodista en televisión cuando para sacarla de sus casillas. Y lo logró, pero la subdirerctora de La Razón le metió un meneo que dejó con cara de lelo al podemita:

Pilar Gómez: Lo de guiñar el ojo... ¡de qué va esto!



Ferreras: No pasa nada, Pilar... Machista no es...

Pilar Gómez: Esto es muy rancio, machista, que te guiñen el ojo. No le ha quiñado el ojo a Raúl del Pozo. Lo siento. A mí personalmente me ofende que me guiñen el ojo.