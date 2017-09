España a punto de saltar en mil pedazos y Pablo Iglesias a lo suyo: despide la entrevista con Javier Ruiz con otro guiño de ojo

Pablo Iglesias lo ha vuelto a hacer. Y lo hará todas las veces que sea necesario. No importa la frivolidad del gestito en el momento de máxima preocupación por la situación de Cataluña--Jové, el Nº-2 de Junqueras, el 'golpista' detenido por la Guardia Civil, cobra más que Mariano Rajoy--

Ni las posibles acusaciones de machismo tras la denuncia que protagonizó la periodista de La Razón Pilar Gómez. Él, a lo suyo, a provocar, si es posible, y a ser protagonista--Cabreo monumental de la periodista Pilar Gómez con Pablo Iglesias por guiñarle el ojo--.

Despedía ya la entrevista Javier Ruiz, conductor de Las Mañanas de Cuatro, y le daba las gracias al líder de Podemos por su intervención en directo en su programa cuando este obsequió, a Ruiz y a todos lo que le estaban viendo, con su sorpresa final: otro guiño de ojo, esta vez a la cámara, rememorando así su turbia polémica que justo el día anterior había protagonizado en el programa de la competencia--Pablo Iglesias, el protegido del dictador Maduro, denuncia que "en España hay presos políticos"--.

Y así sucedió: Pablo Iglesias, el adalid de la lucha contra el machismo con sus podemitas enfervorizadas por igualarlo todo y toda, guiñándole el ojo a una periodista en televisión cuando para sacarla de sus casillas--La Guardia Civil 'trinca' al equipo de Junqueras que organiza el referéndum ilegal en Cataluña--.

Y lo logró, pero la subdirerctora de La Razón le metió un meneo que dejó con cara de lelo al podemita:

Pilar Gómez: Lo de guiñar el ojo... ¡de qué va esto!

Ferreras: No pasa nada, Pilar... Machista no es...

Pilar Gómez: Esto es muy rancio, machista, que te guiñen el ojo. No le ha quiñado el ojo a Raúl del Pozo. Lo siento. A mí personalmente me ofende que me guiñen el ojo.