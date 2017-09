La relación de Kiko Matamoros con una concursante transexual de 'GH Revolution'

Lo ha contado Kiko Hernández este miércoles 20 de septiembre de 2017 en el plató de Sálvame, y tiene que ver con el pasado de uno de los concursantes de GH Revolution. Poco a poco fue dando pistas hasta descubrir a los espectadores que una chica de la casa es transexual y tiene relación con Kiko Matamoros.

Minutos después se dispuso a revelar la identidad de la participante. Hernández aseguró que uno de los dos chicos que Jorge Javier sacó este martes al centro del plató para anunciar cual de sus novias se convertiría en concursante se llama Aitor López Matamoros, "que dice ser sobrino de Kiko Matamoros". Este, presente en plató, ni confirmó ni desmintió la relación.

"Su novia, la persona de la que estamos hablando que ha sufrido un cambio de género...", comenzó diciendo antes de ser corregido por Paz Padilla.

"No lo ha sufrido, lo ha decidido. La que guarda un secreto, que querrá compartir o no con la casa, y que está con un presunto familiar de Matamoros es Laura Velasco",

dijo el tertuliano antes de que su compañero eludiera responder si la conocía. "Me parece guapísima. Muy mona", dijo Matamoros, según recoge 'Ecoteuve'.

Acto seguido, algunos de sus compañeros cuestionaron el hecho de que Hernández hubiera revelado algo que ella quizá no quiera hacer público. "Hay una persona que ya ha puesto a la venta las fotos de ella cuando era chico", se defendió el tertuliano. "A mí me parece respetable que si no quiere decirlo no lo diga y me parece lamentable que alguien quiera sacar las fotos", reprochó Belén Esteban.