Sofía Vergara aniquila con 6 palabras a un seguidor que criticó su físico

La actriz Sofia Vergara, popular por su papel en la serie Modern Family, ha respondido a lo grande, con estilo y apuntando a la cabeza, a un usuario patosos y maleducado que criticó en Instagram su físico.

La actriz subió a esa red social una foto de la gala de los Premios Emmy que se entregaron el domingo.

En ella aparece junto a su hijo Manolo González Vergara, según recoge HP.

Poco después de publicar esa instantánea, un usuario criticó a la actriz por su físico:

"Un poco flácida la piel en la espalda y el vestido que no ayuda".

Lo que quizá no imaginaba era que la actriz iba a responder. Un contestación breve pero contundente:

La respuesta de Sofia Vergara provocó la reacción del mismo usuario, que eliminó el comentario. "Perfecto. Lo importante es la personalidad y aceptar los años. Felicitaciones", escribió.

Numerosos usuarios salieron, además, en defensa de la actriz. Estos son algunos ejemplos:

"Sofia es un rolo de mujer!! Los demás son simples envidiosos que la ven en TV y comentan aquí mientras comen y engordan. Quisieran muchos estar así a su edad y tener la mitad de lo que ella ha logrado trabajando".

"Sofia luce siempre como una Diosa porque es natural. Muy hermosa".

"Ya quisiera usted tener la edad de Sofía y estar así de radiante".

"Tener 45 y ser la más bella!!!"

"Ya quisiera uno verse como @sofiavergara a los 45!! La envidia es atrevida como la ignorancia".

"No les des sus momentos de fama. You look gorgeous!"

"Yo mataba por estar la mitad de guapa que tu a mis 33".