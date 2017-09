El disparatado chiste de Flo sobre Podemos que casi le cuesta la cabeza

Florentino Fernández se ha lucido este jueves 21 de septiembre de 2017, al hacer un chiste después de meterse debajo de la mesa y simular ser un hombre de pequeña estatur: "Así me pueden fichar en Podemos, tío". Sus compañeros, Lara Alvárez y Dani Martínez se quedaron perplejos ante tal disparate, que muchos relacionan con Pablo Echenique.

La lamentable broma comenzó después de lanzar una encuesta a la audiencia de quien es el más feo del programa. Por eso, Flo se bajó de la silla quedando solo su cabeza al descubierto. "¿Por qué no te decapitas?", bromeó Dani a lo que contestó él: "Me voy a quedar así todo el programa".

#DaniyFlo145 @pnique mira si puedes el chiste que ha hecho Florentino Fernandez sobre podemos. Te afecta a tí. Es un sinvergüenza. — e|torpe (@eulogi0) 21 de septiembre de 2017

Según da cuenta 'Ecoteuve', al informar Lara sobre su presencia en el concierto de Maluma, celebrado el miércoles en Madrid, Dani siguió jugando con la cabeza de Flo, que dijo: "Así me pueden fichar en Podemos, tío". Rápidamente, Flo reculó ante la cara de asombro de Lara y el ataque de risa de Martínez: "Me he pasado un poco. No, no, ahí me he pasado". "Vamos a seguir el directo, va", apostilló Lara a lo que él intentó quitarle importancia: "Oye, era un chiste".