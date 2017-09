Mamen Mendizábal deja con cara de lelo a Espinar abroncándole por mentir descaradamente con tal de echar mierda al PP

Nadie descubre nada con cada ridículo espantoso de Ramón Espinar, pero no por eso deja de sorprender el podemita senador y diputado en la Asamblea de Madrid.

Este 20 de septiembre de 2017 se plantó en la protesta de ‘Madrileños por el Derecho a Decidir' en la Puerta del Sol por las detenciones a altos cargos de la Generalitat, y allí, ante los micrófonos de laSexta, dejó volar todas sus habilidades cómicas:

Estoy preocupado... El Gobierno tiene que parar el carro y sentarse a negociar. Hay tres pilares en el Estado desde la Ilustración, que son la libertad, la igualdad y la fraternidad, y hoy se están cercenando libertades en Cataluña. Una cosa es que el Gobierno no permita el referéndum y otra es que no prohiba estar de acuerdo con el referéndum. Hoy en Cataluña hay un Estado de excepción, están suspendidos los derechos y las libertades de ciudadanos independentistas.

¡Dale, Ramón! Continúa, ahora en respuesta a Mamen Mendizábal, que pregunta desde el estudio: "¿Qué derechos han sido suspendidos hoy, señor Espinar?"

Espinar: Hay catorce personas que han sido detenidas hoy. Se han registrado medios de comunicación, impresas, son cosas más propias de otro régimen. A los dirigentes de ERC no los detenían desde Franco en este país. Es una barbaridad.

Mamen Mendizábal: Si está calificando de represión lo que un juez ha ordenado... ¿Qué tendría que haber hecho un Estado de derecho? ¿Nada?

Espinar: Aplicar medidas proporcionales. No cercenar derechos y libertades. Y dialogar. El PP está haciendo un cálculo de rentabilidad política en Cataluña. Rajoy cree que esto le da réditos electorales.

Mamen Mendizábal: Señor Espinar, se me acaba el tiempo. Pero no es el PP quien entra en las imprentas ni en los registros ni detiene a nadie; son órdenes judiciales y es importante en este momento utilizar bien el lenguaje para no generar más confusión. ¡No es el PP!