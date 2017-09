El discurso buenista de un Buenafuente "jodido" termina en una queja por las detenciones y registros

Andreu Buenafuente dejó el humor de lado durante unos minutos en la noche de 20 de septiembre de 2017, reconocido como afectado por lo que estaba pasando en Cataluña: detenciones a algunos de los culpables de engendrar el referéndum ilegal del próximo 1-O.

De modo que lo que arrancó siendo un monólogo-discurso 'buenista' en 'Late Motiv' de #Cero en su plató de Madrid, hablando de que esto pasa por "no hablar y no respetarse" y repitiéndose a sí mismo en voz alta que se niega "a pensar que esto no tenga solución", terminó con un dardo político.

Y como no podía ser de otra manera, el golpe iba a parar al gobierno del PP. No a los furibundos independentistas que han llevado a España casi hasta el colapso político y z la máxima tensión posible. Ningún recado para Puigdemont o Junqueras ni para ninguno de los golpistas que han perturbado la paz social en España:

Voy a abusar de vuestra confianza. Os voy a contar una cosa que no es humorística. Mientras nos disponemos a empezar un programa de humor, miles y miles de personas han vuelto a salir a la calle hoy en Cataluña con motivo de las últimas detenciones. Lo que era un conflicto político, ahora ya es social. ¿Y yo me pregunto dónde está la gracia? En ningún lado. Hemos llegado hasta aquí por no respetar y por no hablar, por los dos lados. No se entienden, se castigan y todos sufrimos. Por la calle me preguntan que qué está pasando, porque soy catalán, ¡y yo qué sé! Pero me parece que con detenciones y registros... buen ambiente no generas. Me niego a pensar que esto no tenga solución, es imposible, la tiene. Hay que poner ganas, quitar fuerza y poner política.