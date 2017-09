Wyoming se pitorrea de un Hilario Pino aún convaleciente del ataque de un cafre independentista

Tras sufrir la arremetida de un facineroso independentista durante una conexión en directo con los informativos de laSexta, a Hilario Pino, que informa sobre el terreno de la situación de Cataluña, le tocó soportar posteriormente...al Gran Wyoming.

Hilario Pino se convirtió en tendencia en las redes (TT) cuando daba la última hora desde Barcelona y los manifestantes que se encontraban a su alrededor comenzaron a boicotear su conexión. Uno de ellos se acercó a Pino y le arrebató el micrófono.

Por la noche, 'El Intermedio', el programa que presenta Gran Wyoming, conectó con Pino, que seguía al pie del cañón.

En la conexión que hizo en ese instante quedó patente la animadversión que los independentistas sienten hacia la prensa, y no pararon de corear lemas contra los medios de comunicación:

Hilario añadió además que cuando sucedió el incidente él creía "que ya no estábamos en directo".

Wyoming se choteó del reportero de su cadena, que a esas horas aún seguía padeciendo el acoso de los cafres:

Hilario, por si acaso no te has quedado sordo, había un señor que gritaba en la oreja, no sé si lo has oído bien (risas). Te estaba diciendo "prensa española, manipuladora". Y encima te gritaba a 30 centímetros y haciendo bocina.

Supongo que se te habrá quedado mal el sistema auditivo. Bien, veo que de momento estas en babia. Muchísimas gracias y hasta otra conexión.

Estaremos pendientes pero ya saben que este oficio que hace Pino no es nada fácil, imagínense lo que es hacer una conexión con 40 personas gritándole y encima poniendo cara de paisaje.