El 'equidistante' Évole ya no engaña más: "¡Tenemos que votar porque es la única solución!"

El 'equidistante' Jordi Évole se saca de la manga la solución definitiva para el brutal conflicto catalán que se vive estos días. Quizás sea por miedo a que le insulten los furibundos independentistas, pero su última idea mostrada en televisión, en ‘Al Rojo Vivo' de laSexta este 22 de septiembre de 2017, pero el periodista explicó con total claridad que la única solución para él es... ¡un referéndum! El hostigamiento independentista a los periodistas sigue su campaña y ahora coloca en el punto de mira a Jordi Évole.

Qué sorpresa se llevarán algunos, no así otros:

"Aquí todo el mundo sabía lo que iba a pasar, por mucho que nos pongamos ahora las manos en la cabeza. Aunque yo la semana pasada no me imaginaba que vería detenciones de cargos políticos. Pero es verdad que se avisó de la actitud implacable que tendría el gobierno central, desde mi punto de vista, muy equivocada. Y también se sabía que la ciudadanía se iba a movilizar...

A partir del día 2 todo va a seguir igual, porque nadie nos dice para qué sirven los resultados del día posterior al día 1. Y la tensión puede ser todavía superior y eso me preocupa. Porque hasta ahora todo ha sido pacífico y ojalá siga siendo así, pero a veces hay situaciones que no se pueden controlar. Es imposible controlar el latir de la calle. No sé cómo se puede responder delante de una actitud tan represiva por parte del Gobierno.

Este referéndum tal y como está montado no está bien montado, igual no había otra solución pero es que siempre tiene que haberla. Y yo soy catalán y quiero ir a votar con todas las garantías, y yo digo eso desde 2012. ¡Tenemos que votar porque no hay otra solución! Y hay que hacer una reclamación intensa al gobierno y al PSOE..."