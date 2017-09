De Prada machaca al cizañero actor independentista que está a muerte con el odio a España

El actor Juanjo Puigcorbé se destapó como un rabioso independentista más este 22 de septiembre de 2017 frente a una cámara de 'Espejo Público' (Antena3) en una protesta callejera en pro del referéndum:

El gobierno catalán lo ha convocado y no hay ninguna razón para desconvocarlo, por lo que votaremos el día 1. Las garantías las tenemos porque lo ha aprobado el Parlamento catalán. ¡Fíjate la gente! ¡El 80% de los catalanes queremos votar! Las circunstancias adversas las está creando el Estado español. El referéndum es una cosa legal que dice la Constitución, no es verdad que no se pueda celebrar.