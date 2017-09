Un periodista de TV3 bota sobre el capó de un coche de la Guardia Civil: "Nadie puede decirme nada, ¿no?"

El majadero se llama Iván Medina y como periodista, además de dar lametazos donde nunca brilla el sol a sus jefes de TV3 no se le conoce obra reseñable alguna (TV3 es el escudo y el ariete del Régimen Independentista de Cataluña).

Trabaja, si se puede decir eso, como reportero del espacio de la televisión autonómica que presentan Vador Lladó y Ruth Jiménez (Más bajo que TV3 ya no se puede caer: invitan al batasuno Otegi para que se ría de Albert Rivera).

Y a la búsqueda de un minuto de gloria, empeñado en hace méritos para que se olvide su origen 'charnego' y convencido de que actúa con total impunidad, decididó ponerse a botar sobre el capó de un vehículo de la Guardia Civil, durante una conexión en directo hecha este pasado 21 de septiembre de 2017, para el programa de televisión «Tarda oberta».

«Con la excusa del reportaje, ¿ahora no me pueden decir nada, no? Puedo saltar aquí encima de la Guardia Civil y ya está, ¿no?».