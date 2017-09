Alejandro Albalá: "Dejé a Chabelita porque me ponía continuamente los cuernos"

Alejandro Albalá (22) ya no se calla más. Quiere desenmascarar a su mujer, Isa Pantoja (21), y lo hará concediendo su entrevista más sincera en Sálvame Deluxe. El adelanto promete. Acusa a la hermana de Kiko de serle infiel y de no arrepentirse de ello:

Yo la perdonaba, pero ella no hacía nada para que lo superáramos y volvía a hacerlo. Si ahora está en París con su ex, Alberto Isla, es que nuestra ruptura no le ha dolido mucho,

ha asegurado dolido, según recoge Informalia.

El joven afirma que Isa es "inmoral y manipuladora" y que estos tres años a su lado han sido muy complicados para él: "Nunca ha dado la cara por mí, no era cariñosa, no me dejaba opinar de nada, se le calentaba la boca y me dejaba a la altura del betún..."

Por su parte, Chabelita se ha mostrado sorprendida por la celeridad de estas declaraciones, pero asegura que no entrará en la polémica:

Yo podría hacerle daño contando cosas, pero no quiero hacerle sufrir, le deseo que sea feliz. También te digo que si el cuento siempre lo cuenta Caperucita, el malo siempre será el lobo.

Eso sí, Isa tiene muy claras cuáles son las intenciones de su todavía marido: