Mamen Mendizabal le suelta un 'zasca' tremendo a un tuitero pardillo que quiso darle una lección sobre Cataluña

La periodista Mamen Mendizábal se ha defendido el 22 de septiembre de 2017 de las críticas que ha recibido por la cobertura de la crisis de Cataluña realizada en su programa Más Vale Tarde ('LaSexta' se viena arriba y deja a Gabriel Rufián como un tonto en Twitter).

Lo ha hecho en Twitter, donde ha contestado a un usuario que le recomendó darse "una vuelta por Barcelona" ya que, de este modo, cambiaría su "tono de preguntar".

Una contestación que dejó comentarios de todo tipo, entre quienes aplaudían la respuesta como un "zasca" y los que ahondaban en las críticas al tono del programa, según recoge HP..

Vivo en Bcn y has preguntado correctamente. Lejos de la otra prensa manipuladora (que no es nuevo).

Mamen, Mamen no ves que si no te subes y saltas encima de un coche de la Guardia Civil no eres una buena periodista....