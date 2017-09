Marhuenda se cepilla de una pasada a Hilario Pino y a Jordi Évole por dar voz al golpista 'Cocomocho'

Cortito y al pie. Francisco Marhuenda, director de La Razón, cargó en la noche del 23 de septiembre de 2017 contra Hilario Pino y Jordi Évole durante la tertulia política de 'laSexta Noche'.

El responsable del diario de Planeta se mostraba especialmente escandalizado porque en el bloque anterior el moderador y presentador, Hilario Pino, que suplía a Iñaki López que había sido hace apenas unas pocas horas feliz papá, se regocijaba junto al presentador de 'Salvados', Jordi Évole, por la entrevista que este 24 de septiembre de 2017 se emitirá por la noche y que tiene como protagonista al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Para Marhuenda, resultaba un verdadero escándalo que la cadena, laSexta, le diera voz al cabecilla del referéndum y a cualquiera de los líderes políticos, tipo Tardá, Rufián o Junqueras, que también andan enredando con el ilegal referéndum del 1 de octubre de 2017:

Este es un país muy frívolo. Es decir, ante un desafío tan grande como al que estamos asistiendo aquí de lo que se trata es de ser equidistantes, ¿no? Si esto mismo que estamos viendo fuera un golpe de Estado de la ultraderecha como pasó el 23 de febrero estaríamos escandalizados de que se entrevistara a Tejero, a Milans del Bosch o a su pastelera abuela. En cambio aquí nos parece muy bien, y es de una frivolidad increíble, darle voz a esas personas. Este país me deja estupefacto.

Hilario Pino le cortaba:

El director de La Razón sentenciaba:

Yo te digo lo que yo pienso. Como soy libre, supongo, como Puigdemont digo lo que quiero. Y no me refiero sólo a Puigdemont, sino también a más gente. En general me parece una frivolidad increíble.