Ana Rosa remata a un Puigdemont más herido que nunca: "Ha demostrado lo flojo que es y que no está preparado"

La entrevista que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, concedió a Jordi Évole en laSexta, ha terminado por salirle muy cara al independentista número uno.

'Cocomocho' pensaría, con buen criterio, que el 'Salvados' de Évole era un buen sitio para hacer llegar su mensaje de rabia separatista a todo el conjunto de España, y que el entrevistador de laSexta no le iba a confrontar en exceso. El problema es que el máximo mandatario de Cataluña es un individuo poco preparado, malote en el careo, de un nivel ínfimo para exponerse como lo hizo ante toda España.

Ana Rosa Quintana se explicó precisamente así al respecto de la entrevista, en Telecinco ya en la mañana de 25 de septiembre de 2017:

Puigdemont se pegó un tiro en el pie concediendo esa entrevista, porque ha demostrado lo flojo que es. No es que no se la preparara, ¡es que él no está preparado!