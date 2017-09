Risto Mejide defeca encima del referéndum de Puigdemont: "Es impresentable , defiendo el diálogo antes que llegar a las urnas"

Risto Mejide, el televisivo publicista que triunfa con sus programas, como 'Chester' o 'All you need is love...o no', ha vuelto a mostrarse muy crítico con la deriva secesionista auspiciada por la Generalitat. "[El referédum] es impresentable; yo defiendo el diálogo antes que llegar a las urnas", ha declarado en una entrevista a El Mundo.

Al hilo de la comentada entrevista del presidente catalán Carles Puigdemont con Jordi Évole en 'Salvados', Mejide reconoce que ha cursado invitación al dirigente golpista para su 'Chester':

Me encantaría tenerlo delante. La invitación ha sido hecha y, de momento, se me ha resistido

Como catalán que es, da su visión del referéndum:

¿Este referéndum o todo el proceso en general? Yo me he pronunciado públicamente. Como catalán, me sabe fatal. Me siento muy triste por todo lo que está pasando en Cataluña, por unos y por los otros. Creo que somos una nación dialogante, pero me falta diálogo por todos los lados

¿Este referéndum o todo el proceso en general? Yo me he pronunciado públicamente. Como catalán, me sabe fatal. Me siento muy triste por todo lo que está pasando en Cataluña, por unos y por los otros. Creo que somos una nación dialogante, pero me falta diálogo por todos los lados

[Sobre votar] Yo defiendo que dialoguen, es impresentable. Antes que llegar a las urnas. Nuestros representantes, que para eso lo hemos elegido ya votando, no se hayan sentado lo suficiente como para ofrecernos una solución. Nos han lanzado los unos contra los otros.

Asegura que se siente "catalán, español, europeo, mundial y planetario".

Risto ha demostrado que dice lo que piensa y que a él la presión de los independentistas, que muchos de ellos ejercen a través de las redes sociales, solo le hace cosquillas.

Para el recuerdo queda ya el tremendo 'zasca' que le metió a uno de estos 'trolls' a través de la red social Twitter que pretendió desprestigiar un comentario suyo aludiendo a la "violencia" que a su juicio solo ejercía "el gobierno central" contra los catalanes.