Anna Gabriel se ríe en la cara de Ferreras y en la de todos los españoles: "Yo no sé qué coches de la Guardia Civil se han destrozado"

Anna Gabriel es una desahogada y eso es lo más suave que se nos ocurre decir de ella. Hay que tener mucha jeta para afirmar, en una entrevista, como ha hecho con García Ferreras este 26 de septiembre de 2017, que ella no ha visto los coches destrozados de la Guardia Civil.

¡Ay! Estos próceres del 'procés', cómo son. Intentando vender la idea de la ídilica y pacífica Cataluña independentista. Y como tal, no tienen empacho en negar lo evidente, aunque existan fotos y vídeos que lo comprueban.

En su propia construcción del relato soberanista, son capaces de negar hasta la condición de azul al cielo.

Con esta desfachatez se expresaba la amiga de Otegi:

Gabriel: Siempre recomiendo no hacer equiparaciones si queremos dar contenido exacto a la peligrosidad de la extrema-derecha. Si hablamos de eso, analizamos esa movilización de miles de personas, me permitirán que les diga que la secretaria judicial pudo abandonar la sede...

Ferreras: Diputada, algunos de esos fascistas de Zaragoza insultan a este medio. ¿Pero no le parece reprobable el destrozo de los coches de la guardia civil?

Gabriel: Yo no sé que coches de la Guardia Civil se han destrozado, estos días es muy facil equiparar y se habla de que si unos carteles señalan, o unas pintadas hace siete años en casa de no sé quien. Nosotros trabajamos por el diálogo. No nos da miedo. Ojalá que todos los platós de las TV se llenaran de debates sobre el sí o el no a la independencia.