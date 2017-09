Albiol se crece en terreno enemigo y canta las cuarenta a la TV3 en una entrevista en su plató

Xavier García Albiol, número uno de los populares en Cataluña, ha reprochado, en el curso de una entrevista en el programa 'Els Matins' de TV3, el papel del canal autonómico catalán durante el proceso independentista en Cataluña--El desafiante spot en TV3 promoviendo el 1-O a todo tren con dinero público--.

"El instrumento principal del proceso son los medios públicos de Cataluña", aseguró García Albiol, ante la mirada estupefacta de su entrevistadora, Lidia Herrera, que le replicó, según recoge el portal e-Noticies--Linchamiento contra Miquel Iceta por el 'pecado' de no ver TV3: "¡Marica mala!"--.

Nos limitamos y tratamos de hacer periodismo. No me salen los números, TV3 no tiene las cuotas de audiencia para justificar que este 80% de catalanes que quieren votar ha sido abducido por el canal