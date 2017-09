Anna Simón vuelve a 'Zapeando' tras estar "al borde de la muerte"

Anna Simón ha regresado este martes 26 de septiembre de 2017 al plató de Zapeando después de unos días ausente por enfermedad. Frank Blanco y el resto de colaboradores del programa han querido recibirla con carño: "Hasta te he echado de menos. Ha estado malita", ha comentado el presentador.

"Sí bueno... un virus gordo gordo...", dijo la catalana vacilando a su compañero. "Después de haber estado prácticamente al borde de la muerte y vienes con esta", le reprochó irónicamente Blanco. Acto seguido, el presentador del programa de La Sexta le mostró el destino opuesto de dos concursantes de Ahora caigo y Boom! ante una misma pregunta sobre ella: "¿Quién ha sido la presentadora de Zapeando durante el verano de 2017".

Según da cuenta 'Ecoteuve', mientras que el del concurso de Arturo Valls acertaba, la de Juanra Bonet se equivocaba mencionando a Quique Peinado. "No, no es culpa mía. Es del barbas este que despista a la gente", recriminó la catalana que confirmaba que había sufrido "un procés intestinal". "¡Qué virus has tenido que te ha crecido el pelo!", bromeó Miki Nadal.