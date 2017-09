Manuel Jabois concluye que a él lo que le produce "pavor" de todo el desafío secesionista es la proliferación de banderas españolas

¡Que no proliferen las banderas españolas en los balcones! Por muy constitucionales que sean las rojigualdas que los españoles exhiban y pacíficas que sean las concentraciones en apoyo a la Guardia Civil, Manuel Jabois ha dicho en Cuatro que no le gusta verlas--Este es el cabo de los Mossos que chuleaba con una estelada separatista junto al coche de la Guardia Civil--.

Por si no se lo creen, esta era la intervención completa del columnista del diario El País y de 'Las Mañanas de Cuatro':

No se puede envolver la ley en sentimientos ni forofismos. Tenemos un pasado que conviene no olvidar para que no afloren esos sentimientos cuando salen de los cuarteles los coches o como cuando paseo por Madrid y veo banderas en los balcones.

La proliferación de banderas no me gustan, ni me gustaban cuando llegaba a Barcelona y las veía ni ahora que hay proliferación de ellas en todas las partes de España. No hay ninguna excusa, salvo el enconamiento entre una bandera y otra. Cuando se ponen dos banderas una enfrente de otra, Europa está llena de guerras.