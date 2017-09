Nuevo masaje a Podemos en la sauna de Gundín: 'Espinar Black' se va entre abrazos de TVE

Menudo paseo triunfal se metió el podemita Ramón Espinar este 26 de septiembre de 2017 en su visita a Televisión Española para ser entrevistado en el programa de Sergio Martín, 'Los Desayunos' (Antonio Burgos: "Cada telediario nos llena la salita de delincuentes separatistas").

Del entrevistador duro que un día conoció la cadena pública y que se enfrentaba a sus invitados podemitas como un buen periodista debe hacer, con contundencia en sus preguntas y repreguntas, ya no queda nada.

La penúltima vez que Espinar había estado en 'Los Desayunos' salió escaldado, en aquella ocasión en que Sergio Martín podía ser contundente en sus entrevistas. La pregunta de Sergio Martín que desahucia al caradura de Ramón Espinar: "¿Usted vive como predica?"

Pero no así esta vez, varios meses después, cuando la cadena de José Antonio Álvarez Gundín se ha convertido en una sauna para el agasajo al podemita. Sergio Martín se queda mudo mientras Iglesias se dedica a criticar a Televisión Española en sus narices.

"Encantado de estar en Televisión Española", decía Espinar. "Un placer recibirte, como siempre, Ramón". Y así fue todo en el 'masaje' al podemita senador, conocido como 'Espinar Black' en según qué circulos.

Más de 15 minutos estuvo el secretario general de su organización en Madrid campando a sus anchas por el plató de 'Los Desayunos', criticando con dureza a Mariano Rajoy ante la pasividad y permisividad del entrevistador. El balance nefasto de la TVE de Gundín: trata de lujo a Podemos y es vapuleado por Ferreras:

Yo entiendo que los independentistas desafíen y quieran irse, pero no entiendo que el gobierno de España no ofrezca seducción a los catalanes y solo les ofrezca palo. Toca estar a la altura de las circunstancias y el PP no lo está.

A este ritmo Rajoy puede conseguir que hasta en Valladolid se quieran independizar.