El llanto desesperado de un aspirante a GH Revolution: "He perdido mi trabajo y 2.000 euros"

«Gran Hermano» decidió este año celebrar su mayoría de edad introduciendo, nada más y nada menos, que a cien aspirantes a concursantes en la casa de Guadalix.

La inmensa mayoría de ellos, como era de esperar, fueron sin embargo eliminados durante la primera gala del realitie de Telecinco, algo que no sentó del todo bien a las decenas de aspirantes que tuvieron que volver a casa sin su minuto de gloria en televisión.

Alguno de ellos, como ha ocurrido con el cordobés Juan Gámez, no ha dudado en aprovechar su eliminación del programa para criticar al formato de Mediaset, algo que el joven no dudó en hacer en el programa de radio «¡Anda ya!», donde calificó de «abuso» todo lo vivido en la famosa casa.

Entre otras cosas, el joven, que tiene 27 años, criticó que la organización decidiera que fueran cien las personas que habitaran juntas en el mismo espacio.

«Tuve que dormir fuera del olor que había. No cabíamos en las habitaciones y no nos ponían el aire acondicionado».

El exconcursante, además, afirmó haber perdido 2.000 euros de un viaje que tenía previsto y que canceló por su inminente entrada en la casa, así como su trabajo.

«Dije que si no era uno de los elegidos no entraría, pues perdía mucho dinero, pero me dijeron que ya era concursante de 'Gran Hermano', no que estaba en la última fase».