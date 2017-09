'First Dates': "¿Has tenido fantasías sexuales con Mortadelo?"

Javier, un madrileño de 39 años que se dedica a la actuación y a la animación, ha provocado el desconcierto (cuando no el temor) en su cita de First Dates, una vallisoletana de 36 años, escritora, llamada Sandra.

El motivo no fue otro que su extraño sentido del humor, mitad sexual (nivel 'WTF') y mitad marciano. El cenit de este sinsentido se ha producido cuando Sandra ha afirmado que le encanta leer:

ha reconocido, según recoge HP.

La respuesta de Javier ha dado miedito:

¿Te has liado alguna vez con un chico que se pareciese a Mortadelo?,

le ha soltado, ante el estupor de la joven.

Creo que no...,

ha acertado a contestar. Javier, insatisfecho, ha insistido:

¿Y no tienes a Mortadelo como fantasía sexual?.

La cara de susto de Sandra era un poema:

No, tampoco...,

ha respondido.

Me hacía preguntas raras todo el rato, preguntas muy muy raras,

ha explicado Sandra a la cámara, quien ha sido generosa al limitarse a afirmar que

su sentido del humor no me ha gustado nada, me parece muy absurdo, como muy cogido por los pelos, como muy forzado.