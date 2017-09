Vergüenza y estupor entre los católicos con las soflamas independentistas en TV del párroco hooligan de Calella

Ha sido uno de los protagonistas de la semana. Se llama Cinto Busquet, es párroco de Calella (Barcelona) y representa a los 400 religiosos que firmaron un manifiesto en pro de la convocatoria del ilegal 1-O, siendo promotor del mismo--¡Cobardes! Los curas piden diálogo con los golpistas y se rinden a los que les gritan 'arderéis como en el 36'--.

Busquet se ha arrogado portavoz de esos parrocos independentistas y ha emprendido un tour mediático por algunos medios donde ha mostrado su intolerancia--Cuatrocientos curas catalanes piden al Papa que inste al Gobierno a "recapacitar su visceral oposición" al 1-O--.

La cosa empezó en el 'Más vale tarde' del 27 de septiembre de 2017 en una tensa entrevista con Mamen Mendizabal--El Gobierno protesta ante la Santa Sede por la carta de los curas pro-referéndum--.

El clérigo se hizo el indignado cuando fue interpelado por su entrevistadora, y más cuando escuchó de su boca estas palabras: ¿Dios está por la independencia?--Un grupo de curas exige a Blázquez que “supriman los programas de 13TV que tanto daño hacen a la convivencia”--

El discursito del susodicho fue, en líneas generales, el siguiente:

No le respondo, porque es una pregunta totalmente fuera de lugar. Quedo muy chocado, porque el discurso que se hace en las televisiones españoles no tiene nada que ver con la realidad española. No hay fractura. Aquí no hay un 'a por ellos'. Amamos España, Andorra y Portugal