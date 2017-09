Un imperial Marhuenda despedaza sin despeinarse al chuleta escritor independentista

Apenas 48 horas antes de la patraña de referéndum del 1-O, los medios de comunicación estatales han reflejado a la perfección el crecimiento de la tensión derivada del desafío independentista.

Es el caso del 'Espejo Público' de Antena3 en la mañana de 29 de septiembre de 2017, que arrancó con la charla entre Susanna Griso y un Albert Boadella que destripó al separatismo catalán y a sus voceros, y siguió con varias broncas más.

Albert Boadella le dice a Piqué que también los alemanes apoyaron a Hitler en masa.

La de mayor cantidad de decibelios utilizados fue la que cruzó al director de La Razón, Francisco Marhuenda, con el escritor independentista, Bernat Dedéu. El afamado periodista metió un revolcón de aúpa al furibundo separatista que trató por todos los medios de sacarle de sus casillas.

Francisco Marhuenda : En Cataluña se está viviendo un acoso y una presión permanentes a los que no somos nacionalistas. Te insultan y te miran mal. Están todo el día mintiendo y no podemos comprar su basura. A mí me han ofrecido protección policial para este fin de semana y a mi hermano le han llamado hijo de puta porque se parece a mí. Es la realidad de la gente que se significa...

Bernat Dedéu: A mí esta cosa tan cristiana de ver quién colecciona más insultos no me gusta. Esto va con el oficio y con el cargo. Yo estoy en contra de los insultos y de las presiones. Pero fíjate si es malo el gobierno catalán, que nosotros a los que quieren seguir siendo españoles les ofrecemos votar. Hay gente que quiere poner policías y sanciona a políticos, gente a la que le cierran las páginas web en contra de la libertad de expresión; y hay gente que queremos que nuestros enemigos políticos voten que no.

Francisco Marhuenda: Me gustaría recordarte que vosotros controláis la administración de forma partidista destinando decenas de millones cada año despilfarrados al servicio de vuestras ideas. Controláis TV3, Catalunya Radio, donde los que no pensamos como vosotros son expulsados o marginados.

Bernat Dedéu: No es verdad, tú estuviste en una tertulia en Cataluña y te fuiste porque quisiste.

Francisco Marhuenda: Yo me fui porque Pilar Rahola me insultó y el presentador no hizo nada. No engañes a la gente. A ver cómo te quedarías tú si yo aquí me dedico a insultarte. Además no nos vendas una realidad paralela, que yo soy catalán y sé del adoctrinamiento en escuelas y universidad.

Bernat Dedéu: ¿Tú crees que la gente que se está manifestando y que estudian en las universidades, y párrocos y bomberos, que no solamente miran la pérfida TV3, están abducidos o son estúpidos y les han engañado? Tú te has ido de una tertulia en Cataluña porque has querido.

Francisco Marhuenda: Al final si me quitáis la palabra... Si lo que queremos es dar la imagen de que los que defendemos a España somos una cretinos... Tienes tu razón Bernat, Cataluña es idílica. Suerte que esto ya está acabado y están derrotados.