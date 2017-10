Zoido le mete un 'zasca' brutal a Ferreras por darle bombo y platillo a la manifiesta ilegalidad del 1-O

Claro, conciso y contundente. Así se ha mostrado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, este 1 de octubre de 2017 cuando el dicharachero Antonio García Ferreras en un especial 'Al Rojo Vivo' (laSexta) le preguntaba por el referéndum ilegal.

El propio presentador trataba de presentar la cuestión de la consulta como si aquello fuesen unas elecciones generales o autonómicas y además haciéndose eco de los datos que estaba ofreciendo el portavoz de la Generalitat de Cataluña, Jordi Turull.

Sin embargo, Zoido no cayó en la trampa de entrar en un juego de cifras y de porcentajes y le espetó en la cara a Ferreras la única verdad de los hechos -VEA AQUÍ EL VÍDEO-:

El primer dato que me gustaría facilitarle, Don Antonio, es que esto no es un referéndum. Esto es un auténtico paripé porque hasta media hora antes de comenzar este paripé pues resulta que hasta han cambiado las normas. Han decidido darle universalidad, que se puede votar en cualquier centro basándose en una aplicación informática muy potente que la Guardia Civil, por orden de la autoridad judicial, también ha intervenido. Por tanto, no hay soporte informático y no se sabe quién puede votar y quién no. Todo es un auténtico paripé.