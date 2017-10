Juego de Tronos inicia el rodaje de la octava temporada

Después de terminar su séptima temporada con la guerra entre vivos y muertos en su punto más álgido, la producción de Game of Thrones ya se encuentra recibiendo a los primeros protagonistas en Belfast para iniciar el rodaje de la octava y últimas entrega de la serie.

La primera en llegar a Irlanda del Norte fue la actriz Maise Williams, quien interpreta a Arya Stark, así lo demuestra una fotografía publicada en Twitter por el presentador de radio y televisión Ray Jorden, según recoge La República.

escribió el presentador junto a la fotografía en la que posa con la actriz.

Mientras se espera que continúen llegando los demás intérpretes, el presidente de HBO, Casy Bloys, dijo en una entrevista que las filmaciones podrían extenderse hasta agosto de 2018, lo que significaría el rodaje más largo de la serie para una temporada en su historia.

@Maisie_Williams Great seeing you today on the flight to Belfast this morning x pic.twitter.com/zBZpUc9mts