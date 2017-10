Insultos y amenazas de muerte a Ferreras en las conexiones desde Cataluña: "He visto miradas de odio irracional"

Parece que algunos empiezan a sufrir en sus carnes el acoso y linchamiento que otros vienen padeciendo desde hace años. Esta vez le ha tocado a Antonio García Ferreras, presentador y director de "Al Rojo Vivo" de laSexta, que ha contado en el programa de Julia Otero en Onda Cero el momento de tensión que han vivido él y sus compañeros en el Parlament, ya que han tenido que salir escoltados por los Mossos.

"Han sido veinticinco minutos desagradables, pero mucha gente nos ha apoyado. No somos independentistas somos periodistas". Ferreras ha querido quitarle hierro al asunto y pedir cautela con todo lo que está sucediendo. "Sacar a la gente a la calle es fácil, que vuelvan a sus casas es complicado".Violentos separatistas catalanes le dan al tertuliano Antonio Maestre de su propia medicina revolucionaria

Ferreras ha entrado en directo en Onda Cero para denunciar la situación vivida al finalizar Al Rojo Vivo. Un equipo de laSexta se encontraba en el Parlament catalán realizando conexiones en directo y al finalizar el informativo han tenido dificultades para salir ya que había concentrados "varios centenares" de manifestantes que les han "insultado, amenazado de muerte y arrojado cerveza".

Tensión durante la conexión de un equipo de la Sexta delante de la Via Laietana. Veinte furgonetas de la Policía Nacional ya se han ido. pic.twitter.com/KJf55MgWyp — Guillem Andrés (@Guillem_Andres) 2 de octubre de 2017

Es un episodio más de los ataques que estamos viendo que sufren los periodistas de las cadenas nacionales en Cataluña a manos de los violentos separatistas, que tienen que aguantar que les griten "Prensa española, manipuladora".

Imágenes alejadas de esas estampas tramposas de los claveles y las manos arribas temblando en señal de silencio, como si fuesen herederos de Gandhi.

Y sorprende que les toque ahora padecer esos ataques a quienes hasta hace dos días nos vendían la monserga de que en Cataluña, a diferencia de Madrid, no había crispación y que todo trasncurría con absoluta normalidad, ¿recuerdas, Jordi?

Estoy en Vía Laietana y en la manifestación pacífica contra la Policía han elegido unos cuántos cafres que @jjyelamo era el enemigo. Manifestantes INDEPENDENTISTAS insultan a equipo de La Sexta al grito "prensa española manipuladora": https://t.co/B1qMcxY7cb via — Todo Radio (@elhuron2) 2 de octubre de 2017 — Antonio Maestre (@AntonioMaestre) 2 de octubre de 2017

Como dijo Ferreras, "he visto miradas de odio irracional". A los que venimos denunciando esas miradas desde hace años, no nos sorprende. A los que negado su existencia hasta ayer, no las olvidarán jamás. Todo nuestro apoyo y solidaridad para los compañeros de laSexta y para todos los que están batiéndose el cobre en Cataluña.