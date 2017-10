Mayka Navarro se larga a llorar en directo tras una brutal bronca con Eduardo Inda

Una bronca hasta llegar a las... lágrimas. Eduardo Inda estaba en el plató del programa de Ana Rosa debatiendo sobre el tema de la presencia de la Policía y de la Guardia Civil en Cataluña.

Su habitual diente retorcido se lo hincó esta vez a Marta Torrecillas por haber mentido cuando dijo que los cuerpos de seguridad le habían roto los dedos de una mano y había sufrido abusos sexuales.

Mayka Navarro, que lo estaba escuchando, se ha enfrentado a él y le dicho que ese tipo de comentarios "no acompañan" en esta situación que se está viviendo en Cataluña.

Inda : Que no me pida nada porque yo nunca le pido nada.

Navarro : No creo que esté el ambiente...

Mayka Navarro : Esto que dices de esa señora no es verdad...

Inda estalló y le cantó las cuarenta con una agresividad inusual en el director de Okdiario:

Inda: No me digas a mí lo que tengo que decir. Mira, yo solo admito consejos de mi padre y de mi madre, no admito consejos tuyos.