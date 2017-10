Caos absoluto en TVE: 'escraches', amenazas e insultos entre redactores ante la incompetencia de Gundín

Cruzado de brazos. "No haré declaraciones", dice. Tiene más miedo que un corderito en el matadero. Ya ni recuerdan la última vez que vieron al director de Informativos de TVE, José Antonio Gundín, por la redacción de Torrespaña. Dicen que se lo ve más en caros restaurantes que en su despacho. Cada vez más cuestionado por la humillante derrota que le propinó laSexta en la cobertura del 1-O, solo Moncloa defiende a día de hoy a este incompetente.

Gracias a su incomparecencia, el 'soviet' de Podemos --el temido Consejo de Informativos de TVE de Alejandro Caballero y 'El Lechero' Xavier Fortes-- campa a sus anchas aterrorizando con 'escraches' y cartelitos de 'Vergüenza' a los pocos redactores que solo piden poder hacer su trabajo.

Según ABC, el único medio que defendía hasta ahora a Gundín, la situación es «infernal». Un redactor aseguraba que se sentía vigilado, «esperando el fallo para hacerlo público». «Todos cometemos errores», añadía, «pero si cerca de ti sientes esta presión es más difícil sacar el trabajo adelante».

«Como redactor de base», decía otro, «intentas cumplir lo mejor que puedes, hacer lo que te piden sin enfrentarte a nadie, pero he visto a compañeros del consejo pasearse por las mesas avisando: "Cuidado con lo que haces con esta información"». «Son prácticas muy desagradables», describe alguien, «justo de gente que habla de libertad. El consejo tenía buenos propósitos y se ha radicalizado». El lavado en público de los trapos sucios escuece: «El debate en una redacción es sano, pero nadie airea intimidades». «Publican vídeos sin permiso de personas que, con más o menos acierto, están en su ámbito privado de trabajo. Me parece más grave que el "escrache" y pasa con impunidad. Luego, siéntate a escribir la pieza siguiente». «Los que protestan tienen razón en algunas cosas», admite otra persona, «pero si ese tuit lo haces en la tele privada, esos medios que defienden tanta libertad te echan a la calle. Hay otras maneras de denunciar las cosas», insiste.

No falta quien recuerda que más de un trabajador ha acudido al psicólogo. «No hay casos graves de gente que se quiera quitar la vida, pero algunos han necesitado ayuda». «Lo que yo he visto en esta casa, y he pasado por medios públicos y privados, no lo he visto en ningún sitio», agrega.

Respuesta del Consejo

Alejandro Caballero, presidente del Consejo de Informativos, defiende la misión de control que ejerce este organismo. Es decir, defiende el Terror y la persecución de sus propios compañeros.

Sobre la protesta del día 2, asegura que fue «espontánea» y no organizada desde el consejo. No te lo crees ni tú, liberado.