Cristina Pardo se harta de que Rafa Mayoral conteste lo que le viene en gana sobre Cataluña y le planta un buen zasca

Rafael Mayoral ya sabe como se las gasta Cristina Pardo cuando ésta formula una pregunta y se intenta salir por Peteneras.

El secretario de Sociedad Civil de Podemos era entrevistado este 6 de octubre de 2017 en 'Al Rojo Vivo' (laSexta) para hablar sobre los efectos que estaba teniendo la probable declaración unilateral de independencia de Cataluña que, salvo nuevos cambios, sería el 10 de octubre de 2017 en el Parlamento catalán.

La primera pregunta de Pardo era bastante directa:

Mayoral respondía:

La verdad es que nosotros estamos muy preocupados por la situación política del país. Creemos que hay en riesgo muchas cosas y hoy hay en riesgo conquistas democráticas de nuestro pueblo. Aquí se habla con alegría del 155 y se habla poco de la posible aplicación del 116 que es la suspensión de libertades públicas a través del estado de excepción o estado de sitio, que esto es algo desconocido en 40 años de democracia. Es un escenario nuevo y nos preocupa mucho que haya mensajes que no apelan al diálogo....

La presentadora le cortaba la perorata al podemita:

Ahora iremos a eso de lo que me está usted hablando, del 155, pero es que le he preguntado por las empresas y le pregunto si le parece comprensible que ante la inseguridad jurídica se vayan a otras partes del país.

Y Mayoral, erre que erre:

Cristina Pardo, viendo que el diputado morado no estaba por la labor de contestar a la pregunta, le formulaba otra:

Me hablaba usted del 155, de la amenaza que existe de que se suspenda la autonomía de Cataluña. Me gustaría saber, en el caso de que lleguemos a la declaración unilateral de independencia la próxima semana , ¿ustedes qué respuesta del Estado apoyarían?

Rafa Mayoral, a lo suyo:

Nosotros tenemos esperanzas de que se pueda abrir un escenario en el que no haya en la agenda ni 116 ni declaración unilateral de independencia. Creemos que en estos momentos todas las fuerzas políticas y sociales, todas las personas de bien debemos de apostar por un diálogo sin condiciones. Todas las maquinarias se tienen que parar y tiene que haber una mesa con todos los actores que sean necesario, pero una mesa que ponga encima que haya un diálogo sin condiciones, que se reconozca al otro, que eso es algo muy important, que no se ahonde en las fracturas sociales que se pueden estar abriendo en estos momentos y que se empiece a trabajar en un discurso de fraternidad y yo me niego a asumir la desesperanza. Creo que estos momentos es obligación de todos y de todas abrir un mensaje de esperanza y yo quiero agradecer a las organizaciones de la sociedad civil que se están esforzando, a las iniciativas ciudadanas que se están impulsando, a las personalidades del deporte y de la cultura, a gente tan importante como Iniesta que nos dio un Mundial y hoy nos está dando con sus manifestaciones jugándose que le critiquen y que le menosprecien apostando fuerte por un diálogo sin condiciones.