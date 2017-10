Sacuden la del pulpo a Pablo Motos por tirarse al cuello de Anastacia

Pablo Motos es el rayo que no cesa. No hay día que no la monte.

El presentador de El Hormiguero ha vuelto a ser el centro de las críticas en las redes sociales en las últimas horas por la actitud que tuvo este 5 de octubre de 2017 con su invitada, la cantante estadounidense Anastacia.

El gesto que más ha enfadado a muchos usuarios de Twitter es un beso que Motos le dio a la artista en el cuello sin previo aviso y sin que a ella pareciera hacerle demasiada gracia, según recoge HP.

Además, el presentador despidió el programa besando en cinco ocasiones a Anastacia.

"¿Pero cuántos besos? ¡Eh eh eh!" dijo una de las hormigas. "En España son cuatro",respondió el presentador, que acto seguido dio otro beso.

"Cinco", añadió.

Y en el plano final se le ve bailando con la cantante mientras apoya la cara en su hombro.

Twitter arde con el gesto de Motos:

Nunca iría a un programa donde cosifican a la mujer de esa manera. https://t.co/CH5g1sNN0f — RAYDEN (@soyRayden) 5 de octubre de 2017

😳😳¿En serio Pablo Motos besando en el cuello a Anastasia en #ElHormiguero?😳😳 que lo haga tb cuando vaya Antonio Resines — Vicky Luis (@VickyLuis) 5 de octubre de 2017

Ayer a Anastacia sólo le faltó vomitar para cumplir esta profecía de @eljueves, cuando Pablo Motos le comió el cuello sin permiso. pic.twitter.com/HiQiAkydOb — Raúl Salazar (@respetocanas) 6 de octubre de 2017

No suelo comentar lo asqueroso que me parece Pablo Motos con las invitadas de El Hormiguero pero lo de anoche con Anastasia es para comentar — Reme (@reme_roman) 6 de octubre de 2017

Quién va a limpiar las babas del plató del Hormiguero después de lo de anoche de Pablo Motos con Anastacia? — Como un marqués (@comounmarques) 6 de octubre de 2017

¿Nadie en su entorno le dice a Pablo Motos que pare? https://t.co/2BXO2uupdM — Boris Jódar Martínez (@BorisJodar) 6 de octubre de 2017

#anastaciaeh que alguien le recuerde a Pablo Motos que l@s invitad@s no van para que el las sobe ni pa irse de listo con ell@s — Nacho Pérez (@NachoPeS) 5 de octubre de 2017

#AnastaciaEH Le dice Pablo Motos: "qué difícil es no enamorarse de ti". ¿Esto es una entrevista a una CANTANTE o qué? Vergonzoso. — Rosa (@Petalosdeletras) 5 de octubre de 2017

VÍDEO RELACIONADO: Blas Cantó gana la 1ª semifinal en directo de 'TCMS' imitando a Anastacia