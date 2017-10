Soberbia lección de Marhuenda a Maraña por no tener ni "puñetera idea" sobre los efectos de la independencia catalana

La tertulia de 'laSexta Noche' (laSexta) siguió en la noche del 7 de octubre de 2017 con el monotema de la independencia de Cataluña.

Pasada una semana del 1 de octubre de 2017 donde se perpetró toda una ilegalidad manifiesta, con la Generalitat incentivando a la ciudadanía a incurrir en un delito y los Mossos permitiendo que esa votación tuviera lugar, aún colean los efectos de ese 1-O.

Jesús Maraña, de Infolibre, es de los que se abonan a ese movimiento que 'espontáneamente' ha surgido en redes sociales, el '¿Hablamos?' ('¿Parlem?', en catalán), que pretende sentar en una mesa de diálogo totalmente perversa a quien cumple y hace cumplir las leyes, el Gobierno de Rajoy, con quien no sólo pretende romper España, sino que se jacta de violar la legalidad vigente, Carles Puigdemont.

Maraña exponía que para él es sumamente respetable los miles de personas que el 6 de octubre de 2017 se manifestaron frente a los Ayuntamientos de Madrid y de Barcelona reclamando diálogo:

Para dialogar, hay que escuchar. Hay propuestas de diálogo sobre la mesa desde hace tiempo cargadas de contenido. A mí me gustaría que se respetara no sólo a quienes piensan de otra manera sobre la independencia, sino a los miles y miles de españoles que hoy se han manifestado pidiendo que se sienten a hablar los políticos.

Francisco Marhuenda (La Razón) pegaba un respingo en su asiento y le daba sopa con ondas al director de Infolibre explicándole en una pasada qué efectos lleva la independencia y tratar de llegar a acuerdos con quienes sólo tienen un objetivo político, romper España:

Un amigo de izquierdas que ha ocupado responsabilidades en este país me ha mandado un mensaje que es muy clarificador: "Lo que es increíble es que a estas alturas no se sepa lo que es la independencia, es una ofensa intelectual insoportable". Y es de la gente que admira mi amigo Maraña.

Maraña trataba de interrumpir e incluso le recomendaba al de La Razón que se tomara un tranquilizante, un Sumial, concretamente, pero Marhuenda siguió con su discurso:

Oye, que no te vas a cargar a Rajoy, que llevas seis años y no lo has conseguido, tranquilízate, ya está. Si es que vais a conseguir que Rajoy sea eterno. Llevas seis años en este plató y no lo has conseguido. Lo que ha hecho Puigdemont es inédito en la democracia, tomad nota. Se estudiará en las facultades como un caso de enorme despropósito. El independentismo caerá, esa es la realidad.